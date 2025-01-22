Из-под завалов в Газе извлекли тела 120 палестинцев

После вступления в силу режима прекращения огня в Газе приступили к поискам пропавших без вести палестинцев. Число найденных тел стремительно растёт: по данным AP, за один день оно увеличилось с 66 до более чем 120. Сообщается также, что после 15 месяцев израильской блокады и бомбежек в Газе числятся пропавшими не менее 11 тыс. палестинцев. Их родственники массово собираются у мест проведения поисковых работ в надежде получить информацию о судьбе своих близких.