ПОЛИТИКА
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Из-под завалов в Газе извлекли тела 120 палестинцев
После вступления в силу режима прекращения огня в Газе приступили к поискам пропавших без вести палестинцев. Число найденных тел стремительно растёт: по данным AP, за один день оно увеличилось с 66 до более чем 120. Сообщается также, что после 15 месяцев израильской блокады и бомбежек в Газе числятся пропавшими не менее 11 тыс. палестинцев. Их родственники массово собираются у мест проведения поисковых работ в надежде получить информацию о судьбе своих близких.
Из-под завалов в Газе извлекли тела 120 палестинцев / Others
22 января 2025 г.
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