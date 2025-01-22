ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль начал убивать палестинцев во время рейда в Дженине
После вступления в силу перемирия в Газе Израиль начал крупномасштабную операцию на оккупированном Западном берегу, включая Дженин. В ходе рейда были убиты несколько палестинцев, более 60 задержаны. Операция проведена по приказу начальника штаба армии Израиля Херци Халеви с целью «упреждения действий палестинских бойцов». Планируется атаковать не только Газу, но и Ливан.
Израиль начал убивать палестинцев во время рейда в Дженине / Others
22 января 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us