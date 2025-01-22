Израиль начал убивать палестинцев во время рейда в Дженине

После вступления в силу перемирия в Газе Израиль начал крупномасштабную операцию на оккупированном Западном берегу, включая Дженин. В ходе рейда были убиты несколько палестинцев, более 60 задержаны. Операция проведена по приказу начальника штаба армии Израиля Херци Халеви с целью «упреждения действий палестинских бойцов». Планируется атаковать не только Газу, но и Ливан.