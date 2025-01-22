Украинские войска нанесли серию ночных ударов беспилотниками по ключевым объектам российской инфраструктуры, атаковав нефтебазу «Лискинская» в Воронежской области, Смоленский авиационный завод и командный пункт в Донецкой области, сообщил Генштаб Украины 21 января.

Атаки совпали с заявлением Минобороны России о перехвате 55 украинских беспилотников, в том числе 10 над Смоленской областью и шести над Воронежской областью, что подчеркивает масштаб украинской операции.

Нефтебаза «Лискинская», принадлежащая «Роснефти», подверглась атаке второй раз за неделю. Украинские беспилотники подожгли резервуары с топливом и смазочными материалами, что вызвало пожар. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил инцидент. Нефтебаза расположена в поселке Лиски, в 140 км севернее Харьковской области Украины.

В Тульской области в городе Узловая 18 января также произошел пожар на нефтебазе после удара беспилотника, заявил губернатор региона Дмитрий Милявский. Сообщается, что огонь охватил резервуар для хранения топлива. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

Еще одна координированная атака была направлена на Смоленский авиационный завод. На территории предприятия были зафиксированы взрывы, но о разрушениях официально не сообщалось.

Стратегия Украины, направленная на подрыв финансовой базы войны России, существенно дестабилизировала ее нефтяную отрасль, подсчитал Reuters. Удары беспилотников по НПЗ в Туапсе и Новошахтинске привели к снижению объемов переработки нефти. В 2024 году это способствовало падению экспорта нефтепродуктов РФ морским путем на 9,1%, до 113,7 млн тонн — это минимальный показатель с 2012 года.

Экспорт через Балтийские и Черноморские порты снизился на 9% и 10% соответственно, а через арктические порты упал на 14%. Санкции, введенные США и Великобританией 10 января, нацеленные на «теневой флот» России и ключевые нефтяные компании, усилили давление на энергетический сектор страны.

Несмотря на трудности, экспорт нефтепродуктов морским путем в декабре вырос на 10,8%, что свидетельствует о временном восстановлении на фоне продолжающихся проблем.