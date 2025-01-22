Нидерланды подписали контракт на сумму $175 млн с израильским оборонным концерном Elbit Systems, несмотря на решение властей свернуть военное сотрудничество с Тель-Авивом.

Сделка с израильской оружейной компанией вызвала резкую критику в парламенте Нидерландов и со стороны правозащитных организаций.

В феврале 2023 года Апелляционный суд Гааги постановил, что правительство Нидерландов должно прекратить поставки деталей для F-35, опасаясь их применения в серьезных нарушениях международного гуманитарного права в Газе.

В Нидерландах находится один из региональных складов компонентов F-35, принадлежащих США, которые распределяются среди стран-партнеров, включая Израиль. После 7 октября 2023 года Израиль, по данным Reuters, запросил как минимум одну поставку деталей.

Правительство Нидерландов оспорило решение в Верховном суде, который, однако, поддержал запрет. Генеральный адвокат Верховного суда заявил, что существует высокий риск неправомерного использования деталей F-35 в Газе.

Организации, включая Oxfam Netherlands, приветствовали позицию суда и призвали правительство немедленно прекратить сотрудничество.

Несмотря на судебные разбирательства, Министерство обороны Нидерландов заключило сделку с Elbit Systems. Она включает поставку современных систем защиты для транспортных самолетов C-390 Millennium и вертолетов H225M Caracal. В пакет входят радары, инфракрасные системы предупреждения и устройства для выпуска ложных целей.

Министр обороны Рубен Брекельманс заявил, что модернизация вооружений необходима для укрепления европейской безопасности. Он также отметил, что израильские технологии остаются ключевыми для боеспособности Нидерландов.

Однако правозащитники указывают на этические проблемы сотрудничества с компанией, чьи технологии используются в конфликтах в Газе. Как отметил представитель Oxfam Netherlands: «Соучастие в жестоких действиях должно быть прекращено как можно скорее». По его словам, в ЕС и за его пределами достаточно компаний, которые могут предоставить аналогичные технологии.