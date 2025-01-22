Скрепили договором

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и его российский коллега Владимир Путин по итогам переговоров в Москве подписали двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В документе 47 статей, треть которых посвящена вопросам двустороннего военно-технического сотрудничества. Речь идет об обмене военными делегациями, заходе военных кораблей в порты друг друга и подготовке военных кадров, а также проведении совместных военных учений и сотрудничестве в противодействии общим угрозам.

Помимо этого, в соглашении прописано сотрудничество в области контроля над вооружениями, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности.

Отдельным пунктом подчеркивается, что Россия и Иран будут «способствовать упрочению мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке», а также сотрудничать для «предотвращения вмешательства в указанные регионы и дестабилизирующего присутствия там третьих государств».

Впрочем, в отличие от Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР в 2024 году, в соглашении с Тегераном нет пункта о том, что «если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет ей военную и иную помощь».

РФ и Иран прописали другой механизм работы, согласно которому в случае, если одна из сторон «подвергнется агрессии», другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии».

В соглашении также есть пункты о сотрудничестве в торговле, экономике, транспорте, мирном использовании атомной энергии, здравоохранении, образовании, освоении космоса, культурных обменах и т.д.

Переговоры, которые состоялись в Кремле, иранский президент назвал «обстоятельными», подчеркнув, что «связи между странами являются масштабными и взаимовыгодными», а также, что Москва и Тегеран стремятся «не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень».

В настоящее время отношения двух стран опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году и продлевавшийся каждые пять лет. Над новым соглашением стороны стали работать с января 2022 года, когда состоялся визит бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву. Договор был готов еще в середине ноября прошлого года, но его принятие решили отложить из-за гибели Раиси.

В Тегеране подчеркивают, что хотя соглашение и включает в себя взаимодействие в области обороны и безопасности, речь не идет о создании военного альянса.

Однако, как потом пояснил президент Ирана Масуд Пезешкиан, Тегеран и Москва будут стараться развивать сотрудничество «на всех направлениях, где они могут помочь друг другу», в том числе в военных вопросах и сфере безопасности. По его словам, также существуют договоренности «на макроуровне», детали которых определятся «дальнейшими процессами и договоренностями».

Назло Трампу

В России и Иране необходимость подписания договоренностей объясняют намерением «противостоять общим вызовам со стороны Запада», особую роль здесь играет влияние США в Каспийском регионе и политическая нестабильность в Западной Азии.

В рамках этого стратегического партнерства Тегеран и Москва гарантируют друг другу, что они не заключат с Западом сепаратных сделок, которые бы ущемили интересы одной из сторон. В частности, Россия дает понять, что не допустит восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

Соглашение было подписано за три дня до инаугурации президента США Дональда Трампа, известного своей антииранской и произраильской позицией. Как писали западные СМИ, 47-й американский лидер «всерьез рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану, чтобы не допустить создания ядерного оружия в Исламской Республике».

Тегерану на руку, что перед ожидающимися российско-американскими переговорами по Украине Москва дает понять, что не поступится иранскими интересами.

Также Ирану выгодно, что в договоре есть пункт о территориальной целостности, учитывая, что вместе с ОАЭ Тегеран оспаривает принадлежность трех островов в Персидском заливе. На фоне ослабления лояльных Тегерану группировок ХАМАС и «Хезболла» и падения дружественного стране режима Башара Асада в Сирии Иран стремится заполучить современное российское оружие, включая истребители Су-35 и системы ПВО для отражения новых возможных атак Тель-Авива.

Москве также выгоден договор о стратегическом партнерстве, особенно учитывая, что в 2024 году Иран стал третьим импортером российского оружия после Индии и КНР. Страна также представляет собой привлекательный рынок для российских товаров и услуг, а Москва в свою очередь стремится развивать более тесное сотрудничество между Тегераном и членами Евразийского экономического союза.

Отношения между Ираном и Россией получили новый импульс после подписания контрактов на сумму $4 млрд с различными российскими компаниями. Энергетические компании из РФ в сотрудничестве со своими китайскими партнерами «имеют хорошие возможности для развития энергетического сектора Ирана».

Стороны также намерены создать транспортный коридор «Север-Юг», благодаря которому Иран рассчитывает укрепить свою значимость в качестве одного из основных транзитеров товаров и услуг между странами ЕАЭС и Южной Азии. РФ это поможет получить гарантированный доступ к международным рынкам, что особенно важно в условиях западных санкций.

Сближение сторон

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что Москву и Тегеран к подписанию договора подталкивал географический фактор, а также позиция Ирана по Украине.

«Подписание соглашения выглядит довольно естественно. Действия Тегерана в украинском вопросе были направлены на поддержку РФ, также продолжается сближение Ирана с Китаем и формирование связки Иран – КНР – Россия и, возможно, КНДР», — отметил политолог.

По его словам, основной вопрос в том, сможет ли Москва исполнять положения договора, учитывая, что Иран довольно ослаблен на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

«Если продолжит складываться антииранская конъюнктура в Закавказье, на Ближнем Востоке, начнутся силовые акции против Ирана, то для России как для подписанта этого договора могут возникнуть проблемы. А так это сигнал американцам, что никаких иллюзий по поводу Дональда Трампа не питают. Все разговоры, в том числе о завершении украинского конфликта, воспринимаются на данном этапе всего лишь как риторика, — считает эксперт.

Он добавил, что России крайне выгодно, что в договоре нет пунктов о коллективной безопасности.

«Видимо, были сделаны правильные выводы по ОДКБ и развитию конфликта между Арменией и Азербайджаном», — подытожил аналитик.