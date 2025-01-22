Президент США Дональд Трамп во вторник подписал полное и безусловное помилование Росса Ульбрихта, основателя первого даркнет-рынка Silk Road. Об этом Трамп сообщил в своем заявлении, подчеркнув, что выполнил свое предвыборное обещание.

«Я только что позвонил матери Росса Ульбрихта, чтобы сообщить, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддержало, я подписал полное и безусловное помилование ее сына», — написал Трамп в соцсетях.

Он также раскритиковал судебную систему США, заявив, что «те, кто работали над его осуждением, — это те же люди, которые сейчас используют госаппарат против меня».

Silk Road, созданный в 2011 году, позволял пользователям покупать анонимно товары с помощью криптовалюты. Хотя cам Ульбрихт не торговал запрещенными товарами, платформа использовалась для их распространения, что стало основой его обвинительного приговора. В 2015 году он был приговорен к двум пожизненным срокам плюс 40 лет заключения.

Тема его помилования активно обсуждалась в либертарианских кругах. На конференции Либертарианской партии в мае 2024 года Трамп заявил, что если вернется в Белый дом, то в первый же день освободит Ульбрихта, поскольку тот «уже отсидел 11 лет» и «заслуживает второго шанса».

Хотя в первый день президентства Трамп не успел подписать соответствующий указ, он выполнил обещание на второй день.

Ульбрихт, которому сейчас 40 лет, был арестован в 2013 году, а два года спустя осужден на пожизненное заключение. После объявления помилования он написал в соцсетях: «Спасибо. Спасибо. Спасибо. После 11 лет в тюрьме трудно выразить, что я чувствую».