Президент Эрдоган и его супруга Эмине посетят Болу, чтобы присутствовать на похоронах погибших, сообщил глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун, передает TRT Haber.

В результате пожара в гостинице Grand Kartal, расположенной на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, погибли 76 человек, еще 51 получили ранения. Огонь бушевал около 10 часов, прежде чем его удалось взять под контроль. По делу о трагедии задержаны девять человек, в том числе владелец отеля.

Президент Эрдоган объявил в стране однодневный траур.

«Мы скорбим по жертвам этой страшной катастрофы», — заявил он после заседания кабмина.

Спасательные работы на месте происшествия возобновились с рассветом. Специалисты AFAD и пожарные продолжают разбор завалов, действуя с особой осторожностью из-за угрозы обрушения здания.

12-этажное здание отеля, значительная часть которого была построена из древесины, серьезно пострадало от огня. Полностью уничтожены бассейн и спортивный зал, расположенные на нижних этажах.

Наблюдательный орган Турции RTÜK отменил запрет на освещение, введенный в день происшествия, но все еще призывает журналистов подходить к освещению событий с «деликатностью, учитывая серьезность трагедии».

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, посетив больницу, где проходят лечение раненые, сообщил, что один из 51 выжившего остается в критическом состоянии.

«На сегодняшний день 29 наших граждан выписаны, лечение 22 пострадавших продолжается», — говорится в заявлении министерства от 22 января, в котором приводится последняя информация о ситуации.

Карталкая — популярный горнолыжный курорт в горах Кёроглу, примерно в 300 км (186 м) к востоку от Стамбула. Трагедия произошла в пик сезона для горнолыжного отеля, расположенного на высоте 2 000 метров над уровнем моря, который был почти полностью заполнен на двухнедельные зимние каникулы, начавшиеся 17 января.