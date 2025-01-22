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Новый ордер на арест Башара Асада
Франция выдала — уже второй — ордер на арест бывшего сирийского диктатора по обвинению в военных преступлениях
Новый ордер на арест Башара Асада
Фото: пресс-служба администрации Башара Асада / Others
22 января 2025 г.

Французские следственные органы выдали ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада по подозрению в соучастии в военных преступлениях, в частности, в преднамеренных атаках на гражданское население. Об этом во вторник агентству Reuters сообщил источник в судебных кругах.

Ордер был подписан 20 января в рамках расследования гибели гражданина Франции сирийского происхождения Салаха Абу Набура, который погиб 7 июня 2017 года в результате авиаудара в Сирии.

Это уже второй ордер, выданный французскими судьями в отношении Асада после его свержения в декабре 2024 года в ходе наступления вооруженной оппозиции.

Первый ордер был выдан в ноябре 2023 года по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Он касался химических атак в Думе и Восточной Гуте в августе 2013 года, в результате которых погибло более 1000 человек.

Будет ли Асад предстать перед судом, остается неясным, но юридическое давление на его режим продолжает расти.

Экс-правителя Сирии давно обвиняют в организации широкомасштабных нарушений прав человека, включая химические атаки, нападения на мирных жителей, голодомор, массовые убийства и пытки. С начала сирийской революции в 2011 году правозащитные организации зафиксировали многочисленные преступления режима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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