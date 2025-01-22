Иран в семь раз увеличил производство высокообогащенного урана, достигнув критической отметки в 200 килограммов, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По оценкам агентства, этого количества достаточно для создания пяти ядерных боеголовок.

Ускорение ядерной программы происходит на фоне возможного возвращения жестких санкций со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа. По данным Bloomberg, новый пакет ограничений может быть введен уже в феврале и нанесет удар по нефтяной отрасли Ирана, что обойдется стране в 30 млрд долларов.

Тегеран пытается предотвратить кризис и заявляет о готовности к переговорам. «Мы уверены, что переговоры могут привести к положительным результатам, если другие стороны продемонстрируют такую же готовность», — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Каземи Гарибабади после встречи с представителями Франции, Германии и Великобритании.

Однако время для дипломатического решения ограничено. В октябре истекает срок действия механизма автоматического «возврата» санкций - особого положения ядерной сделки 2015 года, которое позволяет незамедлительно восстановить все санкции ООН против Ирана. В ответ на возможное применение этого механизма Тегеран угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Нам нужно прийти к пониманию того, как мы будем справляться с этой ситуацией, исключая, конечно, войну. Мы не хотим больше войн», — подчеркнул Гросси.