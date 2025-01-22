Европа больше не паникует из-за прихода Дональда Трампа и его политики «Америка прежде всего». Напротив, Брюссель и Лондон готовятся к неизбежному.

Риторика Трампа предполагает планы на разрушение мирового порядка, от Панамы до Гренландии. Тем не менее, европейские лидеры сохраняют спокойствие, не проявляя признаков паники, потому что они заранее придумали план возмездия, пишет Politico.

Когда Трамп произнес свою пылкую инаугурационную речь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предпочла не упоминать его по имени в своем выступлении на Давосском форуме. Не было и бурных реакций, когда он вышел из Парижского климатического соглашения, а также когда он подверг критике Всемирную организацию здравоохранения.

Европа уверенно сохраняет свою позицию по основным вопросам: поддержка Украины, новые тарифы и будущее НАТО как главного элемента безопасности континента.

Реакция была осознанной и тактической, направленной на избегание ненужных конфликтов с Трампом. «Нужны холодные головы», — прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме, признав, что Трамп продолжит держать мир в напряжении со своей политикой в области энергетики, климата, торговли и безопасности. Однако Шольц подчеркнул, что Европа будет решать эти проблемы без излишних эмоций и возмущений.

В отличие от первого срока Трампа, в этот раз Европа подготовилась к возможным конфликтам гораздо лучше. В области торговли Брюссель и Лондон уже разработали стратегии и подготовили ответные меры на случай торговой войны.

По данным Politico, официальные лица ЕС и Великобритании несколько месяцев разрабатывали сценарии возможной торговой войны, готовя целый арсенал мер, включая ответные пошлины. Несмотря на надежду на то, что Трамп воздержится от повышения пошлин на товары из Европы, у них есть весь спектр возможных ответных действий.

Торговая политика Трампа вызывала беспокойство у Европы в прошлом, особенно после его критики торгового дефицита с ЕС. Сразу после инаугурации он заявил, что Европа может избежать новой таможенной политики, если начнет покупать больше американской нефти и газа. «Либо мы добьемся этого с помощью пошлин, либо они (ЕС) должны покупать нашу нефть и газ», — сказал он.

Европа опасается, что Трамп вернется к протекционистской политике, как это было в его первый срок, когда он ввел 25%-ные тарифы на сталь и 10%-ные на алюминий из Европы. ЕС намерен ответить жестко и защищать свои интересы, а не просто идти на поводу у Трампа, отмечает издание.