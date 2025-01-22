Илон Маск решил повысить ставки в личном конфликте с европейскими лидерами. 21 января миллиардер назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оаф Шиц» после его высказываний на Давосском экономическом форуме.

На мероприятии Шольц заявил, что свобода слова в Германии и Европе не может оправдывать поддержку ультраправых взглядов. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения растущего влияния правых движений в Европе и роли, которую Маск играет в поддержке этих партий.

Выражение «оаф Шиц», использованное Маском, представляет собой оскорбительную игру слов. Слово «оаф» на английском языке означает глупого или неуклюжего человека, а «Шиц» напоминает слово «shit», что делает это высказывание откровенным оскорблением. Таким образом, Маск отреагировал на критику Шольца в свойственной ему провокационной манере.

Всего несколько дней назад Маск также привлек внимание своей неоднозначной выходкой. Во время митинга на инаугурации Трампа он вскинул правую руку в нацистском приветствии. Это вызвало резкую реакцию в социальных сетях, а критики Маска отметили, что он прибегает к таким жестам, чтобы продемонстрировать поддержку крайне правых идей. Маск же назвал эти обвинения «устаревшими» и не заслуживающими внимания.

Конфликт между Маском и Шольцем не ограничивается только этой ситуацией. Ранее канцлер ФРГ обвинил Маска в поддержке ультраправых групп в Европе, особенно в Германии, Великобритании и других странах. Он заявил, что такие действия ставят под угрозу демократическое развитие Европы и должны подвергаться осуждению.

В частности, Маск выразил поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая подвергается критике за свои радикальные взгляды. Маск заявил, что только АдГ может «спасти Германию» на выборах, намекая на необходимость политических изменений.

Кроме того, Маск неоднократно выражал поддержку правым радикальным лидерам, таким как Трамп, а также призывал к освобождению британского активиста Тома Робинсона, который известен своими исламофобскими высказываниями. Это поведение не раз вызывало обеспокоенность в Европе, где Маск подвергался критике за попытки вмешательства в политические процессы.