Впервые за десять лет турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и ливийским городом Бенгази. Об этом сообщил в среду глава Турецко-ливийского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK) Муртаза Каранфил.

«Ливия – это стратегические ворота в Африку, и глубокие связи между нашими странами закладывают основу для экономического сотрудничества», – заявил Каранфил, который также является председателем стамбульской группы Karanfil Group.

По его словам, авиационный сектор – это не просто транспорт, а «мост, способствующий культурному обмену». Turkish Airlines будет выполнять три рейса в неделю по этому маршруту.

«Африка готова стать лидером глобального экономического роста в предстоящем столетии. Турция готова поделиться своими знаниями в области инфраструктуры, здравоохранения и энергетики с Ливией», – подчеркнул Каранфил.

В рамках первого рейса делегация DEIK провела переговоры с Фондом реконструкции Ливии и другими государственными учреждениями. «Мы планируем провести бизнес-форум во время предстоящего визита делегации. Вместе с турецкими подрядчиками и бизнесменами мы намерены взаимодействовать с ливийскими официальными лицами для поддержки постконфликтных инфраструктурных и девелоперских проектов страны», – добавил глава делового совета.

Авиакомпания прекратила полеты в Бенгази в 2014 году из-за внутренних беспорядков в Ливии. Возобновление рейсов является важным шагом к восстановлению связей между двумя регионами и свидетельствует об улучшении стабильности в Бенгази.

Это решение последовало за более ранним объявлением Turkish Airlines о планах возобновить полеты между Стамбулом и столицей Ливии Триполи в марте 2024 года. Запуск маршрута в Триполи станет еще одним шагом к восстановлению присутствия турецкого авиаперевозчика в Ливии после десятилетнего перерыва.