ПОЛИТИКА
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Выживет ли Европа без американского зонтика?
Премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС к радикальному увеличению военных расходов, а Зеленский – к геополитической самостоятельности Европы
Выживет ли Европа без американского зонтика?
Дональд Туск / Фото: Reuters / Others
22 января 2025 г.

Евросоюз должен срочно наращивать военный потенциал для выживания в современном мире. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге, сообщает Bloomberg.

«Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. Нет альтернативы — Европа должна начать защищаться, а потому она должна начать тратить европейские деньги на оборону», — подчеркнул польский премьер, призвав к «радикальному» увеличению военных расходов.

Схожую позицию выразил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе: «Европа должна научиться полностью самостоятельно заботиться о себе — чтобы мир не мог себе позволить игнорировать ее <...> Европа должна утвердиться как сильный геополитический игрок. Незаменимый игрок».

Призывы к усилению обороноспособности Европы звучат на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Новый президент США уже потребовал от союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо нынешних 2%. Ранее Трамп также заявил, что европейские страны должны нести основную финансовую нагрузку по поддержке Украины.

Польша, председательствующая в ЕС до июня, сделала безопасность главным приоритетом своего мандата. В частности, Варшава призывает усилить оборону вдоль восточной границы ЕС и защититься от «потенциальных ракетных угроз».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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