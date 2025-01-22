Россия призвала сохранить нейтральный статус Панамского канала после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении «забрать обратно» контроль над стратегическим водным путем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Режим, установленный договором [о Панамском канале], дополнительно закреплен в протоколе к нему, к которому присоединилось порядка 40 государств мира. Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», — подчеркнул замминистра.

Заявления российского МИД последовали после инаугурационной речи Трампа в Конгрессе США, где он назвал передачу канала Панаме «глупым подарком, который не следовало делать» и обвинил Китай в управлении водной артерией.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин напомнил, что согласно договору Торрихоса-Картера 1977 года, право США на оборону канала не означает возможности вмешательства во внутренние дела Панамы или нарушения ее территориальной целостности.

Панамский канал, построенный США в 1914 году, был полностью передан под контроль Панамы к 1999 году. Соглашение гарантировало нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня он остается критически важным маршрутом для глобальной экономики.