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Россия призывает США уважать международное право
Москва призвала США уважать международный статус водной артерии на фоне заявлений Трампа о намерении вернуть контроль над Панамским каналом
Россия призывает США уважать международное право
Сергей Рябков / Фото: Reuters / Others
22 января 2025 г.

Россия призвала сохранить нейтральный статус Панамского канала после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении «забрать обратно» контроль над стратегическим водным путем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Режим, установленный договором [о Панамском канале], дополнительно закреплен в протоколе к нему, к которому присоединилось порядка 40 государств мира. Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», — подчеркнул замминистра.

Заявления российского МИД последовали после инаугурационной речи Трампа в Конгрессе США, где он назвал передачу канала Панаме «глупым подарком, который не следовало делать» и обвинил Китай в управлении водной артерией.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин напомнил, что согласно договору Торрихоса-Картера 1977 года, право США на оборону канала не означает возможности вмешательства во внутренние дела Панамы или нарушения ее территориальной целостности.

Панамский канал, построенный США в 1914 году, был полностью передан под контроль Панамы к 1999 году. Соглашение гарантировало нейтральность канала и его доступность для мировой торговли. Сегодня он остается критически важным маршрутом для глобальной экономики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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