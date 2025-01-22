Силы безопасности временного правительства Сирии провели военный парад с демонстрацией тяжелого вооружения в центре Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Мы организовали военный парад, чтобы показать нашу силу в Дейр-эз-Зоре и обеспечить безопасность и стабильность вокруг города. Мы придерживаемся мягкого подхода в регионе, теперь мы повернулись, чтобы продемонстрировать нашу силу», — заявил командир подразделения военных операций Абу Валид аль-Дайри.

Он заявил о планах новых властей вытеснить террористические группировки с северо-востока Сирии в ближайшее время.

Парад состоялся после значительных изменений в расстановке сил в регионе. В декабре 2024 года армия режима Асада вывела часть своих сил из провинции, после чего временное правительство совместно с местными племенами вытеснило террористические формирования PKK/YPG из провинциального центра и приграничных с Ираком районов.

До недавнего времени восточная часть провинции Дейр-эз-Зор находилась под контролем поддерживаемых США формирований YPG/PKK, а центр и другие районы контролировались режимом Асада и проиранскими группировками. Через эту территорию проходил важный коридор снабжения из Ирака, которым пользовалась иранская Революционная гвардия.