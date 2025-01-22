Министр обороны новой сирийской администрации Мурхеф Абу Касра заявил о стремлении наладить «превосходные отношения» с Турцией. Как передает агентство «Анадолу», об этом он сообщил в ходе обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

По словам министра, новое правительство ведет переговоры о присутствии турецких военных в Сирии и планирует приобрести у Анкары технику для разминирования территорий, где остались мины режима Асада.

Абу Касра также рассказал о реформе вооруженных сил. «Число командиров, покинувших армию на северо-западе Сирии, командиров, покинувших армию в начале 2011 года и работавших с оппозиционными группировками, а также число офицеров за рубежом составляет от 6400 до 7000 человек», — отметил он, добавив, что их возвращение планируется завершить в течение двух месяцев.

Говоря о других приоритетах, министр подчеркнул необходимость самороспуска террористических «Сирийских демократических сил» (СДС) до начала Конференции по национальному диалогу. Он также опроверг заявления СДС о содержании 10 тыс. боевиков ДАЕШ в их тюрьмах, уточнив, что реальная цифра составляет около 2,5 тыс. человек.

Глава Минобороны Сирии сообщил, что новая администрация работает над формированием отношений с Россией. Он также предостерег Иран от вмешательства во внутренние дела Сирии. «Иран должен убрать руку от Сирии. Шиитское население Сирии - составляющая нашего народа», — заявил министр.