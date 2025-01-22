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Google помог геноциду искусственным интеллектом
По данным СМИ, технологический гигант расширил доступ военным к своим сервисам искусственного интеллекта с начала вторжения в Газу
Google помог геноциду искусственным интеллектом
Google / Фото: Reuters / Others
22 января 2025 г.

Комания Google предоставила израильским военным доступ к своим новейшим технологиям искусственного интеллекта с начала вторжения Израиля в Газу. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на полученные документы.

После начала конфликта в октябре 2023 года сотрудник облачного подразделения Google поддержал запросы Министерства обороны Израиля на расширенный доступ к инструментам ИИ компании. Один из сотрудников предупредил, что отказ может привести к потере клиента в пользу Amazon.

Согласно документам, израильские военные получили доступ к платформе Vertex AI, позволяющей применять алгоритмы ИИ к собственным данным. В ноябре 2024 года также поступил запрос на использование технологии Gemini AI.

Это сотрудничество осуществляется в рамках «Проекта Nimbus» стоимостью 1,2 млрд долларов, по которому Google и Amazon предоставляют облачные вычисления и услуги ИИ правительству и армии Израиля. За последний год Google столкнулся с внутренними протестами: компания уволила 50 сотрудников за акции против «Проекта Nimbus» в офисах Нью-Йорка и Калифорнии.

Кроме того, стало известно, что Google удваивал пожертвования своих сотрудников американским произраильским благотворительным организациям, включая фонд поддержки израильских военных и христианскую сионистскую группу, помогающую Израилю «вернуть» Западный берег.

Google, Amazon и израильские военные отказались комментировать информацию Washington Post.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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