Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с новым госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе разговора, состоявшегося 22 января, стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и доверия. Особое внимание было уделено важности координации действий по региональным вопросам.

Хакан Фидан поздравил Рубио с назначением на пост госсекретаря и пожелал успехов в работе.