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Первый разговор Хакана Фидана с новым госсекретарем США
Новый госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Турции Хакан Фидан провели первый телефонный разговор о партнерстве двух стран
Первый разговор Хакана Фидана с новым госсекретарем США
Хакан Фидан и Марко Рубио / Others
22 января 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с новым госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе разговора, состоявшегося 22 января, стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и доверия. Особое внимание было уделено важности координации действий по региональным вопросам.

Хакан Фидан поздравил Рубио с назначением на пост госсекретаря и пожелал успехов в работе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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