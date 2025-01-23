Президент США Дональд Трамп подписал указ, который восстанавливает статус «иностранной террористической организации» для поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, сообщил в среду Белый дом.

Ранее этот статус был введен Трампом в конце его первого срока, однако отменен его преемником Джо Байденом в 2021 году. Байден объяснил это решение необходимостью обеспечить продолжение гуманитарной помощи в Йемене, поскольку организации, доставляющие помощь, были вынуждены взаимодействовать с хуситами, которые контролируют значительные территории, включая столицу Сану.

Ситуация изменилась после начала войны в Газе 7 октября 2023 года. Хуситы начали проводить атаки на судоходство в Красном море и Аденском заливе, поддерживая палестинцев. Они также заявили, что суда, принадлежащие США и Великобритании, являются «законными целями» для ударов.

В ответ администрация Байдена в прошлом году включила хуситов в список «глобальных террористических организаций особого назначения». Этот статус был менее строгим и позволял гуманитарной помощи поступать в Йемен, несмотря на ограничения.

Подписанный в среду указ Трампа восстанавливает более строгий статус «иностранной террористической организации». В документе подчеркивается, что хуситы «провели многочисленные атаки на гражданскую инфраструктуру, включая несколько атак на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии», а также выпустили «более 300 снарядов по Израилю с октября 2023 года».

Новый указ вступит в силу через несколько недель и ужесточит санкции против хуситов. Это ограничит любые взаимодействия с этой группировкой и усилит контроль над гуманитарными операциями в Йемене.