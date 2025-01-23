На границу США с Мексикой в ближайшее время будут направлены тысячи дополнительных военнослужащих. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. В состав первой волны войдут около 1500 военных, которые пополнят уже находящийся там контингент.

Сейчас на южной границе находятся около 2200 военнослужащих Объединенной оперативной группы Север, выполняющих логистические и административные задачи, такие как ввод данных, мониторинг и техническое обслуживание транспорта. Кроме того, около 4500 военнослужащих Национальной гвардии участвуют в миссии, сообщил военный департамент Техаса.

Новые подразделения будут выполнять аналогичные задачи, включая поддержку центров управления и контроля, а также предоставление специалистов по разведке для анализа угроз и миграционных потоков.

Источники CNN утверждают, что в ближайшие недели и месяцы планируется дальнейшее увеличение военного присутствия. Первая волна станет основой для масштабного развертывания войск.

Президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Он пообещал немедленно остановить незаконный въезд в США и начать депортацию миллионов нелегальных мигрантов. Почти сразу после этого американские силовые структуры начали перекрывать южную границу.