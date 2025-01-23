Глава МИД Сирии Эсаад аш-Шейбани призвал Запад снять экономические санкции, введенные против страны при режиме Башара Асада. По его словам, это «ключевой момент» для восстановления стабильности в разрушенной войной стране.

«Причина этих санкций теперь в Москве», — заявил аш-Шейбани на форуме в Давосе, намекая на бежавшего в российскую столицу Асада. Он подчеркнул, что «сирийский народ не должен быть наказан» мерами, направленными против свергнутого правителя.

Новые власти Сирии, пришедшие к власти 8 декабря после взятия Дамаска оппозиционной группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), обещают открытую экономику. По словам министра, создана комиссия по изучению приватизации нефтяных, хлопковых и мебельных заводов. Также планируется привлечение частных инвестиций в аэропорты, железные дороги и автомагистрали.

США уже объявили об ограниченном смягчении санкций на шесть месяцев. Евросоюз также рассматривает возможность ослабления мер, если новые власти Сирии предпримут шаги по формированию инклюзивного правительства, защищающего права меньшинств.

За почти 14 лет конфликта в Сирии погибло более полумиллиона человек, инфраструктура страны разрушена, а миллионы жителей были вынуждены покинуть свои дома. Новый лидер страны Ахмед аш-Шара, возглавляющий ХТШ, унаследовал «рухнувшее государство без экономической системы», сообщил глава МИД.