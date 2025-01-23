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Министр обороны Британии: «Мы вас видим»
Британские власти вновь заметили российский корабль «Янтарь» у своих берегов и подозревают его в разведке подводных кабелей
Министр обороны Британии: «Мы вас видим»
Джон Хили / Фото: Reuters
23 января 2025 г.

Российский военный корабль «Янтарь» вновь вошел в территориальные воды Великобритании, сообщает британский министр обороны Джон Хили. Власти подозревают, что судно занимается разведкой и сбором данных о подводных кабелях, важных для поставок электричества и связи.

Это уже второй раз, когда «Янтарь» оказывается в британской акватории. В ноябре прошлого года корабль был замечен западнее берегов Великобритании и затем направился в воды Ирландии.

Выступая в парламенте, Хили назвал «Янтарь» кораблем-шпионом и заявил, что его появление является «очередным признаком нарастающей агрессии России».

Обращаясь к российскому президенту Владимиру Путину, он отметил: «Мы вас видим, мы знаем, что вы делаете, и мы не постесняемся принять жесткие меры для защиты нашей страны».

Официально «Янтарь» классифицируется как океанографическое судно, однако оно принадлежит Министерству обороны России. Западные страны неоднократно фиксировали его присутствие в своих водах и подозревают, что корабль составляет карты расположения подводных кабелей.

По словам Хили, британские корабли и подводные лодки пристально следят за передвижениями «Янтаря». Несмотря на подозрения, судно пока не нарушает международных правил судоходства. Лондон готов принять меры, если действия «Янтаря» выйдут за рамки допустимого.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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