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Мировые лидеры соболезнуют Турции
Главы ОАЭ, Катара и Азербайджана выразили поддержку президенту Эрдогану после трагического пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Болу
Мировые лидеры соболезнуют Турции
Горнолыжный курорт Карталкая / Фото: AA / Others
23 января 2025 г.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные разговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили в администрации турецкого президента, в ходе бесед лидеры выразили свои соболезнования в связи с трагическим пожаром, произошедшим на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, и заверили в поддержке Турции в этот трудный момент.

Напомним, в турецком городе Болу ранним утром произошел разрушительный пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. По данным Министерства юстиции Турции, в результате трагедии погибли 78 человек. Завершена процедура опознания всех жертв.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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