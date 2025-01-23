Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные разговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили в администрации турецкого президента, в ходе бесед лидеры выразили свои соболезнования в связи с трагическим пожаром, произошедшим на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, и заверили в поддержке Турции в этот трудный момент.

Напомним, в турецком городе Болу ранним утром произошел разрушительный пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. По данным Министерства юстиции Турции, в результате трагедии погибли 78 человек. Завершена процедура опознания всех жертв.