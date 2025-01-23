Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически не откажется от своих территорий, находящихся под российским контролем, даже если ее об этом попросят «все союзники мира». Об этом он сказал во время встречи с представителями международного медиасовета, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся», — подчеркнул Зеленский. Речь идет об аннексированном Крыме, а также о частях территорий нескольких областей Украины. В настоящее время под контролем России находится около 20% международно признанной украинской территории.

Россия настаивает на отказе Украины от территорий де-юре, считая Крым и четыре украинские области своими. По заявлениям украинских представителей, Киев готов обсуждать завершение активной фазы войны и гарантии безопасности, однако намерен вернуть территории дипломатическим путём.

Зеленский отметил, что приоритетом для Украины является завершение «горячей фазы войны». Он подчеркнул важность переговоров, но добавил, что говорить с российским президентом Владимиром Путиным можно только «с позиции силы».

Президент также поддержал идею размещения иностранного военного контингента в Украине для обеспечения безопасности после завершения конфликта. Он указал, что для эффективного обеспечения безопасности потребуется контингент численностью не менее 200 тыс. военных. Это число, по данным агентства Reuters, примерно соответствует численности Вооруженных сил Франции.

Сообщалось, что Франция и Британия обсуждали возможность размещения миротворцев в Украине, однако конкретных решений пока нет. Зеленский предостерег международное сообщество от уравнивания агрессора и его жертвы, подчеркнув, что Украина должна сохранять сильные позиции в любых переговорах.

Ранее СМИ сообщали, что в мирном плане президента США Дональда Трампа обсуждалась возможность «заморозки» конфликта по линии фронта. Трамп, вступив в должность, призвал к завершению войны и пригрозил России санкциями за отказ от переговоров. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что для окончания войны потребуются значительные уступки с обеих сторон.