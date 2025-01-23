Министерство иностранных дел Турции сообщило о потере связи с тремя гражданами страны, которые пытались нелегально перейти границу из Ливана в Израиль.

«Ситуация с тремя нашими гражданами, с которыми была потеряна связь при попытке нелегального перехода из Ливана в Израиль, находится под пристальным контролем в рамках контактов с соответствующими органами. Семьи регулярно информируются о развитии событий», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в X.

Власти подчеркнули, что для поиска пропавших граждан мобилизованы все доступные ресурсы, однако детали происшествия пока остаются неясными. МИД продолжает работу по выяснению обстоятельств случившегося.