Насилие на оккупированном Западном берегу обостряется на фоне хрупкого перемирия в Газе. По данным Минздрава Палестины, в результате израильских военных операций в округе Дженин погибло по меньшей мере 10 палестинцев, более 35 человек получили ранения.

Израильская армия заявила, что начала «антитеррористическую операцию» с участием военных, полиции и разведслужб, но дополнительных подробностей не привела.

По словам представителей Палестинской администрации (ПА), израильские силы открыли огонь по мирным жителям и сотрудникам сил безопасности, в результате чего пострадали несколько гражданских лиц и ряд офицеров. Один из них находится в критическом состоянии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию «частью борьбы с терроризмом». Военные обозначили ее как «Железная стена». Губернатор Дженина Камаль Абу ар-Руб охарактеризовал действия Израиля как «вторжение», отметив, что оно началось внезапно: «В небе вертолеты Apache, повсюду израильская военная техника».

Эскалация насилия в Дженине происходит на фоне общего роста напряженности на Западном берегу. В последние недели участились рейды военных, атаки незаконных поселенцев и авиаудары. 21 января израильские поселенцы, находясь под защитой армии, подожгли автомобили и имущество палестинцев, ранив не менее 20 человек.

Несмотря на недавнее перемирие в Газе, ситуация остается нестабильной. На прошлой неделе израильский авиаудар по лагерю беженцев в Дженине унес жизни трех палестинцев и ранил множество других. До атаки ПА проводила операцию по восстановлению контроля над городом Дженин и его лагерем беженцев.

С начала израильского вторжения в Газу 7 октября 2023 года уровень насилия на Западном берегу резко возрос. По данным палестинского Минздрава, израильские силы и поселенцы убили не менее 847 палестинцев за этот период.