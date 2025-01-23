Израильские бульдозеры напали на журналистов в Дженине

На кадрах из Дженина видно, как израильские бульдозеры намеренно угрожают журналистам, освещающим военные рейды Израиля на оккупированном Западном берегу, в результате которых за последние два дня погибли по меньшей мере 10 палестинцев, еще 40 получили ранения и 2000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. В заявлении израильских военных говорится, что рейд в Дженине под кодовым названием «Железная стена», как ожидается, продлится несколько дней. #Западныйберег #Палестина #Израиль #бульдозер #журналисты #нападение #рейд #Железнаястена