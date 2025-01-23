Четыре крупнейших мировых игрока атомной индустрии — CNNC (Китай), ICHNP (Южная Корея), Росатом (Россия) и EDF (Франция) — вошли в шорт-лист поставщиков технологий для строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

Компании объединяет большой опыт в строительстве АЭС и использование технологий водо-водяных ядерных реакторов. По словам Сергея Агафонова, главы Ассоциации организаций энергетического снабжения Казахстана, такие реакторы считаются самыми безопасными.

Какой-либо преференции ни у одной из компаний нет, все они участвуют в тендере на равных. Сейчас власти Казахстана изучают все четыре заявки, чтобы выбрать наиболее подходящий проект для географии республики.

Окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для строительства АЭС будет принято в ближайшее время. Оно будет учитывать национальные интересы, международные обязательства и рекомендации МАГАТЭ, подчеркнул Агафонов.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует строительство второй и третьей АЭС. Генеральный директор АО «Атомные электростанции Казахстана» Тимур Жантикин заявил, что вторую станцию могут построить на востоке страны. При выборе места приоритет отдадут регионам с низкой сейсмической активностью, безопасным от природных катастроф и удаленным от густонаселенных районов. Также важен доступ к источникам воды.

В октябре 2024 года жители Казахстана поддержали строительство первой АЭС на общенациональном референдуме. За проект проголосовали 71,12% участников. Новая станция будет расположена на берегу озера Балхаш.

Несмотря на отсутствие действующих АЭС, Казахстан считается мировым лидером по добыче урана — в 2023 году республика добыла 21,8 тыс. тонн. Также страна обладает вторыми в мире по величине доказанными запасами урана — более 316 тыс. тонн.

В рамках стратегии «Казахстан-2050» планируется вырабатывать до 2 ГВт ядерной мощности к 2050 году.