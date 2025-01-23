Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для успеха любой миротворческой миссии в Украине необходимо участие США. Более того, Вашингтон должен возглавить миротворческий контингент, направив наибольшее количество военных.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский подчеркнул: одной Европы недостаточно, чтобы эффективно защитить Украину.

«Без Соединенных Штатов это невозможно. Даже если некоторые европейские союзники думают иначе, никто не пойдет на такие риски без американской поддержки», — уточнил Зеленский.

Украинский лидер также предупредил, что попытки положиться исключительно на европейские силы могут привести к расколу внутри НАТО — ситуации, которую он назвал стратегической целью президента РФ Владимира Путина. Зеленский предложил создать миротворческий контингент численностью не менее 200 тыс. человек из войск НАТО, но подчеркнул, что именно США должны играть ключевую роль для обеспечения успеха и единства.

Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп, недавно вступивший в должность, сможет использовать влияние Америки для достижения мирного соглашения. Он также призвал Китай воспользоваться своими экономическими связями с Россией, чтобы подтолкнуть Москву к завершению войны, хотя и выразил разочарование из-за ограниченного взаимодействия с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Си может подтолкнуть Путина к миру. Его экономика имеет критическое значение для России», — отметил Зеленский.

Трамп в свою очередь усилил призывы к мирным переговорам, пригрозив России серьезными экономическими последствиями в случае отказа от диалога. В своем сообщении в Truth Social Трамп заявил: «Мы можем сделать это легким или сложным путем. Выбор за Путиным».

Для Украины гарантии безопасности со стороны США и Европы остаются главным условием мира. Зеленский заявил, что он хочет получить четкие обязательства до начала прямых переговоров с Россией.

«Окончание войны должно быть победой Трампа, а не Путина», — отметил президент, назвав предстоящие переговоры «проверкой силы и лидерства Америки».