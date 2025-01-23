Президент Панамы Хосе Рауль Мулино обратился в Совет Безопасности ООН и к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу, заявив о нарушении Устава ООН президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The New York Times.

В письме Мулино ссылается на статьи Устава ООН, запрещающие угрозу или применение силы против территориальной целостности или политической независимости государств-членов. Президент Панамы подчеркнул, что заявления Трампа противоречат целям ООН и могут быть расценены как угроза.

Поводом для обращения в ООН стали слова Трампа, сказанные в его первой речи после инаугурации. Он вновь поднял вопрос о «возвращении Панамского канала», который, по его словам, оказался под управлением Китая.

«Китай управляет Панамским каналом. Мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы заберем его обратно», — заявил Трамп.

Президент Мулино отреагировал на эти слова заявлением в социальной сети X, опубликованным 20 января.

«Мы категорически отвергаем эти заявления. Нет ни одной страны в мире, которая вмешивается в наше управление каналом», — заявил Мулино. Он также напомнил, что передача канала в 1999 году стала результатом многолетней борьбы Панамы за суверенитет, а не уступкой со стороны США.

Панамский канал, через который проходит около 5% мировой морской торговли, играет важнейшую роль для мировой экономики. Около 40% американских контейнерных судов используют этот маршрут, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.