Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Сирией после 13-летнего перерыва. Первый рейс из Стамбула в Дамаск отправился в четверг утром, знаменуя конец эпохи изоляции страны после падения режима Асада в декабре.

На борту самолета, направляющегося в Международный аэропорт Дамаска, находились около 350 пассажиров, в том числе и корреспондент TRT. Многие из них несли флаги декабрьской сирийской революции. Для некоторых этот полет стал особенно символичным.

«Я никогда не видела свою страну. Я так взволнована тем, что увижу ее впервые. Мы поедем из Дамаска в Алеппо. Там я увижу свою бабушку», — поделилась 14-летняя Фатма Зехра, покинувшая Сирию двухлетним ребенком.

Другой пассажир, Ахмет Кираз, прибывший в Турцию в 2012 году, рассказал, что уже не верил, что когда-либо вернется. «Мы думали, что никогда не вернемся. Но когда появилась возможность, мы были так счастливы. Я возвращаюсь в свою страну первым рейсом, это похоже на сон», — рассказал он.

Турция приняла больше сирийских беженцев, чем любая другая страна — около 4 млн человек. Двухчасовой рейс Turkish Airlines стал первым коммерческим рейсом между странами с 2012 года, когда авиасообщение было прервано из-за гражданской войны.