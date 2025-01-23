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«Никогда не видела родину»: Turkish Airlines возвращается в Дамаск
Первый за 13 лет рейс Turkish Airlines в Сирию стал символом новой эпохи. 14-летняя беженка рассказала, что впервые увидит страну, из которой бежала двухлетним ребенком
«Никогда не видела родину»: Turkish Airlines возвращается в Дамаск
Турецкие авиалинии (THY) сегодняшним рейсом Стамбул-Дамаск возобновили авиасообщение с Сирией, прерванное 1 апреля 2012 года из-за гражданской войны в стране / Фото: АА / Others
23 января 2025 г.

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Сирией после 13-летнего перерыва. Первый рейс из Стамбула в Дамаск отправился в четверг утром, знаменуя конец эпохи изоляции страны после падения режима Асада в декабре.

На борту самолета, направляющегося в Международный аэропорт Дамаска, находились около 350 пассажиров, в том числе и корреспондент TRT. Многие из них несли флаги декабрьской сирийской революции. Для некоторых этот полет стал особенно символичным.

«Я никогда не видела свою страну. Я так взволнована тем, что увижу ее впервые. Мы поедем из Дамаска в Алеппо. Там я увижу свою бабушку», — поделилась 14-летняя Фатма Зехра, покинувшая Сирию двухлетним ребенком.

Другой пассажир, Ахмет Кираз, прибывший в Турцию в 2012 году, рассказал, что уже не верил, что когда-либо вернется. «Мы думали, что никогда не вернемся. Но когда появилась возможность, мы были так счастливы. Я возвращаюсь в свою страну первым рейсом, это похоже на сон», — рассказал он.

Турция приняла больше сирийских беженцев, чем любая другая страна — около 4 млн человек. Двухчасовой рейс Turkish Airlines стал первым коммерческим рейсом между странами с 2012 года, когда авиасообщение было прервано из-за гражданской войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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