Служба гражданской обороны Газы сообщила, что за последние дни из-под завалов зданий, разрушенных израильскими авиаударами, были извлечены тела еще девяти погибших, двое из которых найдены на севере, а семеро — на юге сектора. С момента вступления перемирия в силу 19 января общее число найденных тел достигло 162.

По оценкам спасательных служб, под завалами остаются тысячи погибших. Однако отсутствие тяжелой техники серьезно ограничивает возможности проведения поисково-спасательных работ.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, согласованное при посредничестве Катара, вступило в силу 19 января. На первом этапе за 42 дня планируется освободить 33 израильских пленника и свыше 1900 палестинцев. ХАМАС уже передал трех израильских женщин Международному комитету Красного Креста, а Израиль освободил 90 палестинцев из тюрьмы Офер на Западном берегу.

Несмотря на перемирие в Газе, израильская армия продолжает боевые действия на Западном берегу. В городе Дженин за последние три дня были убиты двое палестинцев: 30-летний Кутейба Шелаби и 25-летний Мухаммед Наззаль. По данным очевидцев, израильские военные расширили атаки на соседние районы Кабатия и Буркин.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что действия армии нанесли серьезный урон инфраструктуре Дженина, оставив многие районы без воды, электричества и связи. Израильские силы также усилили давление на жителей лагеря беженцев, применяя насильственные выселения.

ХАМАС выразил соболезнования в связи с гибелью Шелаби и Наззаля, в то время как израильская сторона обвиняет их в причастности к нападению, в результате которого погибли трое израильтян. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что атаки будут продолжаться.

Ситуация в Газе и на Западном берегу остаётся крайне напряженной. Несмотря на перемирие, гуманитарный кризис углубляется, а насилие продолжает оставлять новые разрушения и жертвы.