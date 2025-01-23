Трамп по ошибке назвал Испанию членом БРИКС

Президент США Дональд Трамп в очередной раз удивил публику. Отвечая на вопрос журналиста о странах НАТО, не выполняющих требование о 2% расходов на оборону от ВВП, он ошибочно заявил, что Испания является членом группы БРИКС. Американский лидер не только повторил свое утверждение, но и пригрозил, что страны БРИКС столкнутся с пошлинами на уровне не менее 100% на всю их коммерческую деятельность с США. Напомним, в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Испания никогда не была членом этой организации. #трамп #брикс #испания