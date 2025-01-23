Саудовская Аравия планирует расширить инвестиции и торговлю с США на сумму $600 млрд и, возможно, даже больше в течение следующих четырех лет. Об этом стало известно в четверг во время первого телефонного разговора между наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом США Дональдом Трампом, который вступил в должность в понедельник.

По данным официального агентства Saudi Press Agency (SPA), принц поздравил Трампа с инаугурацией, после чего лидеры обсудили двусторонние отношения и региональные события. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества «для продвижения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также укрепления двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом».

Стоит отметить, что во время своего первого президентского срока (2017-2021) Трамп совершил свой первый зарубежный визит именно в Саудовскую Аравию, что свидетельствовало о теплых двусторонних отношениях. Ранее он заявлял журналистам, что повторит свой визит в королевство, если оно согласится закупить американскую продукцию на сумму до $500 млрд.