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Лихорадка Ласса уносит жизни
В Нигерии лихорадка Ласса унесла жизни 22 человек с начала года, болезнь распространилась на семь штатов страны
Лихорадка Ласса уносит жизни
Нигерия / Фото: Reuters
23 января 2025 г.

В Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, вспышка лихорадки Ласса продолжает набирать обороты. По данным Нигерийского центра контроля заболеваний (NCDC), с начала года зарегистрировано 484 подозрительных случая заражения, из которых 143 подтверждены лабораторными тестами. Жертвами болезни стали 22 человека.

Опасное заболевание передается через контакт с фекалиями крыс и мышей, а также от человека к человеку. Лихорадка Ласса может приводить к летальным исходам. Впервые болезнь была зафиксирована в Нигерии в 1969 году в штате Борно.

Власти страны сообщили, что болезнь охватила семь штатов, и ранее объявили о выборе трех препаратов для борьбы с эпидемией. В феврале прошлого года правительство уже вводило режим чрезвычайной ситуации из-за этой болезни.

Население Нигерии призывают соблюдать меры предосторожности, избегать контакта с грызунами и придерживаться норм гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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