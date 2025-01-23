Согласно данным Ливанского информационного агентства NNA, израильская армия совершила очередные нарушения перемирия, атаковав дом между районами Кантара и Тайбе в округе Мерджайун, который был полностью сожжен.

Отмечается, что всего Израиль нарушил соглашение о прекращении огня 633 раза, причем четыре из них произошли только в последние дни. Основные удары приходятся на южные районы Ливана. Израиль оправдывает свои действия «борьбой с угрозой Хезболлы».

По данным Министерства здравоохранения Ливана и NNA, из-за израильских атак уже погибли 38 человек, 45 получили ранения.

Ранее пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адрае опубликовал предупреждение в социальных сетях, обращенное к жителям Южного Ливана. Он призвал их не возвращаться в свои дома в 62 населенных пунктах на границе с Израилем до следующего официального объявления.

Адрае подчеркнул, что движение на юг в указанные районы может быть расценено как угроза и стать целью для израильских сил. Он также поделился картой, обозначающей опасные зоны.

27 ноября между Ливаном и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, правительство Ливана обязалось предотвратить любые нападения на Израиль со стороны «Хезболлы» или других вооруженных групп, находящихся на ливанской территории. Израиль, в свою очередь, обязался воздерживаться от военных атак по наземным, морским и воздушным целям на территории Ливана.