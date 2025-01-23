Turkish Airlines спустя 13 лет возобновила полеты в Сирию

349 человек отправились первым рейсом из Стамбула в Дамаск. 23 января 2025 года авиакомпания Turkish Airlines (THY) возобновила рейсы в Сирию, которые были приостановлены 1 апреля 2012 года из-за гражданской войны в этой арабской стране. Пассажиры не скрывали радость, что им посчастливилось лететь первым рейсом в «свободную Сирию». #Турция #Стамбул #Сирия #Дамаск #пассажиры #самолет #THY #TurkishAirlines