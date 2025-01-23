Олимпийские медали Парижа 2024 года начали разрушаться всего через несколько месяцев после завершения Игр. Более 100 спортсменов пожаловались на их состояние: медали покрылись пятнами, начали крошиться и терять внешний вид, пишет AFP.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже признал проблему и пообещал заменить поврежденные награды. По словам представителей комитета, процесс замены начнется в ближайшие недели и завершится в первом квартале 2025 года.

Что случилось?

По данным французского издания La Lettre, причиной деградации стал новый лак, которым покрывали медали. Предыдущий состав, содержащий токсичный хром триоксид, заменили на более безопасный, но менее стойкий. И более дешевый. Именно французское желание удешевить медали и стало причиной повреждений.

Пострадали в основном бронзовые медали. Спортсмены отмечают, что их награды стали выглядеть как антиквариат: некоторые шутят, что медали напоминают реликвии Игр 1924 года, которые также проходили в Париже.

Кто виноват?

Производством медалей занимался Монетный двор Парижа, а их дизайн разработала компания Chaumet из группы LVMH. На обратной стороне медалей вмонтирован кусочек железа с Эйфелевой башни, а на лицевой изображена греческая богиня победы Ника.

Когда скандал вспыхнул, Chaumet открестилась от обвинений, заявив, что отвечала только за дизайн. Монетный двор Парижа также не согласился с термином «дефектные медали», назвав их «поврежденными».

«Мы восприняли проблему серьезно и начали замену еще в августе 2024 года», — говорится в заявлении Монетного двора.

Спортсмены разочарованы качеством медалей. Французские пловцы Йоанн Ндойе-Бруар и Клеман Секки, британская прыгунья в воду Ясмин Харпер и австралийская BMX-велосипедистка Наталья Дайм рассказали, что их медали начали разрушаться практически сразу после вручения.

МОК оказался под давлением — скандал угрожает имиджу Игр и может отпугнуть спонсоров. Олимпийская медаль — это не только символ победы, но и главное достижение для любого спортсмена. На поверку же медаль оказалась просто куском металла с дешевым лаком.