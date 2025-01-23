ПОЛИТИКА
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США сосредоточатся на Южной Америке
Марк Рубио может начать свою деятельность в качестве госсекретаря США с визита в Панаму, выбрав страны Западного полушария в качестве приоритета
США сосредоточатся на Южной Америке
Марк Рубио / Фото: Reuters
23 января 2025 г.

Первая официальная поездка нового госсекретаря США Марка Рубио может начаться с Панамы. Об этом сообщили американские СМИ, включая Fox News, Politico и Bloomberg. Ожидается, что визит состоится в конце января или начале февраля.

По данным Politico, поездка в Панаму может стать частью более масштабного турне по Центральной Америке, включающего такие страны, как Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика и Доминиканская Республика. Однако эти планы остаются предварительными.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что Рубио выбрал страны Западного полушария в качестве приоритета.

«Взаимодействие с нашими соседями является жизненно важным для решения проблем миграции, цепочек поставок и экономического роста», — подчеркнула она.

Поездка Рубио проходит на фоне усилий новой администрации США в ужесточении контроля над миграцией и укреплении границы. Гватемала и Сальвадор, упоминавшиеся в маршруте, являются ключевыми перевалочными пунктами для мигрантов, направляющихся в США.

Дополнительное внимание к региону вызвали недавние заявления Дональда Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США.

Исторически первые зарубежные поездки госсекретарей США включали союзников в различных регионах. Так, Энтони Блинкен при администрации Байдена посетил Японию. Рекс Тиллерсон при Трампе выбрал Германию в качестве первого направления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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