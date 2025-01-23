Неоднозначный жест Илона Маска со вскинутой в нацистском салюте правой рукой вызвал настоящий переполох в немецком обществе. Многие компании публично удалили свои аккаунты в соцсети X, принадлежащей миллиардеру. Целые министерства, например, Минобороны Германии, тоже решили уйти из этой соцсети.

Вечером 22 января политические активисты в Германии спроецировали слово «Heil» на фасад завода Tesla в Грюнхайде под Берлином. Получилось Heil Tesla — однозначная отсылка к нацистскому приветствию Адольфа Гитлера. Однако подлинность снимков вызывает вопросы: по данным полиции и службы охраны предприятия, никаких подобных инцидентов не зафиксировано.

Полиция Бранденбурга, ссылаясь на данные охраны завода, назвала снимки фейком. «Никаких подобных событий не происходило», — заявили представители правоохранительных органов.

Впрочем, позже активисты группы Zentrum für politische Schönheit и Led by Donkeys опубликовали и другие кадры, чтобы доказать, что акция была на самом деле.

На одном из снимков перед логотипом Tesla проецируется слово «Heil», а ниже — изображение «‎‎зиганувшего» основателя компании Илона Маска. На другом фото перед логотипом Tesla появляется слово «Boycott».

Во время инаугурации Трампа Илон Маск сделал жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Несмотря на объяснения Маска, этот момент стал поводом для ожесточенных дискуссий о том, что миллиардер всерьез поддерживает ультраправые движения и может быть тайным поклонником Гитлера.

Масла в огонь подлил тот факт, что Маск действительно открыто поддержал немецких ультраправых, дав площадку для выступления Алис Вайдель, главе «‎Альтернативы для Германии»‎.

Завод Tesla в Грюнхайде функционирует с 2022 года, но с самого начала строительства вызывает недовольство местных жителей и экологов. Предприятие частично расположено в зоне охраны водных ресурсов, что усиливает протесты.