СМИ сообщают о массированном огне израильских танков в районе контрольно-пропускного пункта Керем Абу Салем на юго-востоке сектора Газа, рядом с городом Рафах. Этот пункт, известный израильтянам как Керем Шалом, играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи в осажденный сектор.

Несмотря на перемирие между Израилем и движением ХАМАС, вступившее в силу 19 января, израильские военные продолжают наносить удары по Газе. Так, 22 января израильские военные ранили рыбака у побережья Газы, а удар беспилотника нанес травмы еще одному мирному жителю.

В первые же сутки перемирия, 20 января, израильский снайпер застрелил 15-летнего Закарию Хумаида Яхью Барбаха, возвращавшегося домой в Рафахе. Видео в сети показало, как при попытке забрать его тело другой человек подвергся повторному обстрелу со стороны израильских военных.

В это же время гражданская оборона Газы за последние дни обнаружила 66 тел погибших. С начала перемирия найдено 137 тел, в основном в южной части сектора. Спасатели продолжают работу, хотя тысячи тел все еще находятся под завалами из-за масштабных разрушений.

Гуманитарная помощь поступает в Газу медленно. ООН сообщила, что за второй день перемирия было доставлено 915 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Катар ежедневно поставляет 1,25 млн литров топлива. Эмираты отправили 5800 тонн помощи, включая еду, медицинские товары и стройматериалы, а также планируют открыть полевые госпитали и опреснительные станции.

На Западном берегу ситуация также остается напряженной. В поселке Джинсафут израильские поселенцы сожгли дома и автомобили, ранив 21 палестинца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 января раскритиковал историю нарушений Израилем режима прекращения огня, призвав международное сообщество предотвратить дальнейшие нарушения в контексте соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС.

«У Израиля, в частности (премьера Биньямина) Нетаньяху, значительный послужной список нарушений режима прекращения огня. На этот раз (в Газе) этого нельзя допускать», — подчеркнул Эрдоган.

Он осудил 467-дневное наступление Израиля в Газе, в результате которого погибло более 47 тыс. человек.