Министр иностранных дел Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани заявил о намерении новой власти страны провести кардинальные реформы, направленные на восстановление экономики и привлечение инвесторов. В интервью Financial Times он отметил, что приоритетом является восстановление страны, пострадавшей от десятилетий конфликта, санкций и экономической изоляции.

«Ранее Сирия была ориентирована на безопасность. Сейчас наш путь — это экономическое развитие», — подчеркнул аш-Шейбани, добавив, что власти работают над созданием прозрачных законов для привлечения иностранных инвесторов и возвращения сирийского капитала.

Среди ближайших шагов — приватизация государственных портов и предприятий, развитие инфраструктуры через государственно-частное партнерство и модернизация ключевых отраслей экономики, включая сельское хозяйство и промышленность.

Аш-Шейбани также призвал снять западные санкции, заявив, что они препятствуют восстановлению Сирии и сдерживают готовность других стран к инвестициям.

«Мы не хотим жить за счет гуманитарной помощи. Наша цель — создать условия для реального развития», — сказал он.

Министр подчеркнул важность стратегического партнерства с Турцией, отметив ее роль как активного регионального союзника. Он также заявил, что новая власть Сирии не намерена угрожать соседним странам.

Эсаад Хасан аш-Шейбани подчеркнул, что новая власть стремится к построению региональных альянсов и стабильности, при этом избегая вмешательства во внутренние дела других стран.