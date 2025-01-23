ПОЛИТИКА
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Центробанк Турции снизил ключевую ставку
На первом в году заседании регулятор принял решение о снижении ставки на 250 базисных пунктов, отметив улучшение инфляционных ожиданий
Центробанк Турции снизил ключевую ставку
Центральный банк Турецкой Республики / Фото: AA
23 января 2025 г.

Центральный банк Турецкой Республики на заседании Комитета по денежно-кредитной политике под председательством главы банка Фатиха Карахана принял решение о снижении ключевой ставки с 47,5% до 45%.

По данным регулятора, базовая инфляция в декабре снизилась, предварительные данные за январь указывают на рост, соответствующий прогнозам. Основной вклад в рост инфляции внесли услуги, цены на которые традиционно привязаны к предыдущим показателям инфляции. При этом базовая инфляция на товары сохраняется на сравнительно низком уровне.

«Инфляционные ожидания демонстрируют тенденцию к улучшению», — отмечается в заявлении банка. При этом регулятор подчеркивает, что текущая денежно-кредитная политика укрепляет процесс дезинфляции через сбалансированность внутреннего спроса, укрепление реального курса турецкой лиры и улучшение инфляционных ожиданий.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет продолжаться до достижения устойчивого снижения инфляции и ценовой стабильности», — заявил ЦБ, добавив, что все инструменты денежно-кредитной политики будут решительно использоваться для достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

Комитет подтвердил, что продолжит принимать решения на основе прозрачного, ориентированного на данные подхода, учитывая отложенный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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