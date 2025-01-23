Ливия рассматривает Турцию как важного партнера в энергетическом секторе и заинтересована в создании стратегического партнерства с Анкарой в области энергетики. Об этом сообщил министр нефти и газа Ливии Халифа Реджеб Абдулсадек.

По его словам, «основная часть природного газа, экспортируемого в Европу, проходит через Турцию, которая также обладает передовыми технологиями в сфере возобновляемых источников энергии.

«Мы стремимся использовать эти возможности и видим в Турции стратегического партнера для сотрудничества в энергетическом секторе», — отметил министр.

Абдулсадек добавил, что Ливия намерена расширять уже существующее взаимодействие с Турцией.

«В данный момент мы объявили тендер на разведку нефти и газа в нашем регионе. У нас есть множество совместных проектов», — отметил он.

Кроме того, министр обратил внимание, что сотрудничество с Турцией выходит за рамки углеводородов и включает также возобновляемые источники энергии.

«Ливия обладает стратегическими возможностями для солнечной энергетики, что делает нас привлекательными для инвестиций», — заключил Абдулсадек.