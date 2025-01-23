ПОЛИТИКА
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Израильские военные застрелили отца на глазах у ребенка?
Израильские военные открыли огонь по автомобилю, застрелив палестинца на глазах его 10-летнего сына. Это произошло во время рейда в Дженине, 21 января. Израиль начал военную операцию на Западном берегу спустя два дня после перемирия в Газе. По информации Палестинской администрации, только в первый день погибли девять мужчин и 16-летний подросток, ранены не меньше 40 человек. #палестина #израиль #армияизраиля #дети
бвтыь / Others
23 января 2025 г.
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