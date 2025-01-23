Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с посланием в поддержку Илона Маска после того, как владельца X (бывший Twitter) обвинили в демонстрации нацистского приветствия.

«Илон Маск оклеветан», — написал Нетаньяху в X, дополнив, что «Илон — большой друг Израиля». «Он посетил Израиль после 7 октября и с тех пор неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону», — заявил израильский премьер.

«Я благодарю его за это», — подытожил Нетаньяху, обвинив противников Израиля в стремлении «уничтожить единственное и неповторимое еврейское государство».

Илон Маск оказался в центре скандала, когда продемонстрировал нацистский жест приветствия на митинге в честь инаугурации Дональда Трампа.

Ранее американский миллиардер призвал поступить с сектором Газа так же, как США поступили с Японией во время Второй мировой войны. Маск заявил, что противникам Израиля «нельзя позволять действовать свободно», призвав их «нейтрализовать».