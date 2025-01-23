Несмотря на устойчивый рост в последние два года благодаря экспорту нефти, газа и полезных ископаемых, российская экономика начала испытывать серьезное напряжение. Основные проблемы связаны с нехваткой рабочей силы и высокими процентными ставками, введенными для борьбы с инфляцией, которая ускорилась на фоне рекордных военных расходов.

По информации источников Reuters, знакомых с ситуацией, часть российской элиты считает желательным достижение договоренности по урегулированию конфликта. Новый президент США Дональд Трамп, вернувшийся к власти в понедельник, пообещал быстро разрешить украинский конфликт и предупредил о возможности новых санкций, если президент России Владимир Путин не пойдет на переговоры.

Экономика России в этом году, по прогнозам ЦБ и МВФ, вырастет менее чем на 1.5%, а инфляция приблизилась к двузначным показателям, несмотря на повышение ключевой ставки до 21% в октябре. Военные расходы достигли постсоветского максимума в 6.3% ВВП, составив треть бюджетных расходов.

Недовольство Путина экономической ситуацией проявилось на встрече с бизнес-лидерами 16 декабря в Кремле, где он отчитал высших экономических чиновников, сообщают два источника, знакомых с обсуждениями экономики в Кремле и правительстве. При этом примечательно, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не присутствовала на мероприятии. По словам одного из источников, президент был заметно недоволен, узнав о сокращении частных инвестиций из-за высокой стоимости кредитов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя материал Reuters, признал наличие «проблемных факторов» в экономике, но подчеркнул, что ситуация оценивается как стабильная и имеется запас прочности.

По данным источников, Путин считает, что ключевые военные цели уже достигнуты, включая контроль над сухопутным коридором, соединяющим материковую Россию с Крымом, и ослабление украинской армии. В настоящее время Россия контролирует почти пятую часть территории Украины. При этом президент РФ осознает напряжение, которое война создает для экономики, особенно влияние высоких процентных ставок на бизнес и промышленность.

Некоторые из самых влиятельных российских бизнесменов, включая главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, алюминиевого магната Олега Дерипаску и крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова, публично критиковали высокие процентные ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также столкнулась с давлением со стороны двух влиятельных банкиров - главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина, которые опасались, что Россия движется к стагфляции.

Набиуллина, бывший экономический советник Путина и экс-министр экономики, является одной из самых влиятельных женщин России: она возглавляет Центробанк с июня 2013 года, и по словам трех источников Reuters, Путин ей доверяет.

Всего через несколько недель после начала боевых действий в Украине в 2022 году Путин предложил Набиуллиной занять пост главы ЦБ на третий срок. Ее полномочия истекают в 2027 году.

Ее сторонники утверждают, что критики упускают из виду основную причину инфляции - масштабные военные расходы, и считают, что без нее экономической стабильности мог бы быть нанесен ущерб. Некоторые законодатели призывали к ее замене, но, по мнению двух источников, это маловероятно.