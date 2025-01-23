Один из боевых командиров ХАМАС Хусейн Файяд, которого израильская армия объявила убитым в мае 2024 года, появился в свежеопубликованном видео, сообщает палестинское издание Arab48.

Кадры, широко распространившиеся в соцсетях в среду, демонстрируют человека, похожего на Файяда, выступающего на похоронах в северной части Газы. Он стоит среди руин разрушенного здания, окруженный группой людей.

Файяд возглавляет батальон Бейт-Ханун военных бригад ХАМАС. Этот район стал одной из первых целей израильских атак в 2023 году.

В своей речи Файяд восхвалял сопротивление Газы, заявив: «Когда сильный не достигает своих целей, он терпит поражение. Но слабый, который этому помешал, становится победителем». Он также назвал израильскую операцию бессмысленной.

Израильская армия признала, что ее заявление о нейтрализации Файяда в мае было основано на ошибочных разведданных, следом сообщило издание Haaretz. В ночь на среду военные признали, что их выводы были «недостаточно точными» и что его гибель была лишь «высоковероятной». Ранее Израиль заявлял, что Файяд был убит в ходе спецоперации в подземных тоннелях Джебалии. В официальном сообщении армии Израиля утверждалось, что он отвечал за координацию атак с применением противотанковых ракет и минометов по израильским территориям.

Ошибка в информации о ликвидации Файяда ставит под сомнение достоверность военных заявлений Израиля о ходе боевых действий. Это не первый случай, когда израильские власти ошибочно объявляют о гибели высокопоставленных деятелей ХАМАС, отмечает Times of Israel.

Согласно израильским источникам, батальон Бейт-Ханун оказался гораздо более стойким, чем предполагалось. Первоначально израильские военные считали его одним из слабых боевых подразделений ХАМАС, однако он сумел адаптироваться к боевым условиям и в январе 2025 года нанес значительный урон израильским войскам, отмечает Middle East Eye.