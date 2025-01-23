Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков прибыл в Сирию с официальным визитом. В ходе двухчасовых переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов и направлений сотрудничества по восстановлению послевоенной Сирии.

По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Рыженков вручил фактическому главе Сирии Ахмеду аш-Шара сертификаты на 50 автобусов «МАЗ», переданных в дар сирийскому народу от Беларуси.

Внешнеполитическое ведомство Республики Беларусь отметило, что в течение ближайших трех месяцев автобусы будут произведены и отправлены в Сирию.

Аш-Шара подчеркнул «давние дружеские связи белорусского и сирийского народов» и выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере промышленности. Стороны обсудили возможность организации в Сирии сборки автобусов, а также сельскохозяйственной техники.