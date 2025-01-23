Фуры с гуманитарной помощью прибывают в Газу после объявления перемирия

Около 3200 фур с гуманитарной помощью заехали в Газу после объявления перемирия. Через пункты пропуска Аль-Оджа и Керем Шалом на границе с Египтом начиная с 19 января ежедневно в сектор Газы заезжает до 1000 фур. 25 января ожидается открытие еще одного пункта пропуска Рафах, который сейчас ремонтируется с обеих сторон. Организация Объединенных Наций определила приоритетные гуманитарные потребности Газы. В этом списке продовольственная помощь, нужды здравоохранения, ремонт канализации, материалы для восстановления домов и помощь в воссоединении семей. #Газа #Палестина #Израиль #гумпомощь #границы #фуры #Рафах #помощь